Лучший бомбардир МЧМ-2019 после возвращения в Россию присоединится к «Локомотиву» - Советский спорт
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Хоккей07 января 2019 16:04Источник: «РИА Новости»

Лучший бомбардир МЧМ-2019 после возвращения в Россию присоединится к «Локомотиву»

Лучший бомбардир молодежного чемпионата мира по хоккею Григорий Денисенко после возвращения в Россию отправится в расположение «Локомотива».

- Денисенко, как и все ярославские воспитанники, после возвращения в Россию присоединится к «Локомотиву». Их участие в игре против ЦСКА во вторник исключено, возможно, ребята выйдут на лед в игре против СКА в четверг, - цитирует пресс-службу «Локомотива» РИА «Новости».

До начала подготовки молодежной сборной России к чемпионату мира Денисенко играл за клуб ВХЛ «Лада» (партнер «Локомотива»).

Напомним, что Денисенко на МЧМ-2019 набрал 9 (4+5) очков в семи матчах турнира.

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