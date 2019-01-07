Дубль Аалтонена помог «Витязю» прервать победную серию «Ак Барса» - Советский спорт
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Хоккей07 января 2019 20:04Источник: «Советский спорт»

Дубль Аалтонена помог «Витязю» прервать победную серию «Ак Барса»

В матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» на домашнем льду обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 2:1.

У победителей встречи две шайбы забросил Миро Аалтонен (5-я и 21-я минуты), а у гостей единожды отличился Станислав Галиев (12).

«Витязь» прервал серию из трех поражений и с 46 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Ак Барс», прервавший серию из трех побед, расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 70 очков.

В следующем матче подопечные Валерия Белова 9 января на выезде сыграют с «Авангардом», а казанцы в тот же день встретятся с «Трактором».

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