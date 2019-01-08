Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Филадельфию»

Хоккей 08 января 2019 07:11 Автор: Липкин Антон

«Летчики» потерпели седьмое поражение подряд.

«Сент-Луис» выиграл в гостях у «Филадельфии» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 41-й секунде второго периода первый гол в игре забил бывший форвард «летчиков» Брэйден Шенн. На 51-й минуте российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил свою 12-ю шайбу в сезоне. А окончательный счет в матче установил форвард Давид Перрон.

Голкипер «блюзменов» Джордан Биннингтон, проводивший четвертый матч в НХЛ, отразил все 25 бросков соперника и впервые в карьере сыграл «на ноль».

Отметим, что на счету Тарасенко также показатель полезности «+2» и три броска по воротам. Его партнер Иван Барбашев за 11 минут 47 секунд отметился одним броском. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 23 минуты 43 секунды и завершил игру с показателем полезности «–2».

«Филадельфия» продлила свою серию из поражений до семи матчей и остается на предпоследнем месте в Восточной конференции. Победа позволила «Сент-Луису» опередить «Лос-Анджелес» и также подняться на предпоследнее место на Западе.

В своих следующих матчах 8 января «Филадельфия» сыграет в гостях с «Вашингтоном», а «Сент-Луис» примет «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Сент-Луис» – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Шенн, 21. Тарасенко, 52. Перрон, 59.