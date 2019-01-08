Дубль Годро принес «Калгари» победу над «Чикаго»

Хоккей 08 января 2019 07:54 Автор: Липкин Антон

Американец поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов сезона.

«Калгари» нанес поражение «Чикаго» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой стал форвард «огоньков» Джонни Годро, на счету которого дубль. Он продлил свою серию с голами до пяти матчей. Теперь у 25-летнего американца 26 заброшенных шайб, и он поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов сезона.

Кроме того, по два очка у «Калгари» набрали нападающие Шон Монахан (1+1) и Элиас Линдхольм (0+2). Две результативные передачи в матче также на счету российского форварда «Чикаго» Артема Анисимова. После этого матча у него стало 20 (7+13) очков.

Благодаря победе «Калгари» оторвался от «Вегаса» и теперь занимает единоличное первое место в Тихоокеанском дивизионе и всей Западной конференции. «Чикаго» идет шестым в Центральном дивизионе и отстает от зоны плей-офф на шесть очков.

В своих следующих матчах 9 января «Калгари» примет «Колорадо», а «Чикаго» – «Нэшвилл».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Калгари» – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Кейн (Анисимов), 17. Дебринкат, 26. Саад (Анисимов), 60 – Годро, 4, 41. Монахан, 39. Хэтэуэй, 60.