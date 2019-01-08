Уилли Дежарден: Щербак находится не на том уровне, который необходим «Лос-Анджелесу»

Хоккей 08 января 2019 14:33 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Короли» отправили российского форварда в фарм-клуб.

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарден прокомментировал решение «королей» выставить на драфт отказов форварда Никиту Щербака.

23-летний нападающий прошел процедуру драфта отказов, после чего отправился в фарм-клуб «Онтарио Рейн» в АХЛ.

«Мне нравится его техника и отношение к делу, – приводит слова Дежардена официальный сайт НХЛ. – В последнем матче он бросился под шайбу и заблокировал бросок. Причем находился далеко от нее. Обычно такие вещи не делают, но он делает, потому что хочет играть. Но сейчас он находится не совсем на том уровне, который нам необходим.

Так что будет хорошо, если он отправится вниз. Он способен прибавить. Будем надеяться, что если он отыщет свою игру, то сможет нам помочь».

Нынешний сезон Щербак начинал в системе «Монреаля» и в пяти матчах за фарм-клуб «Канадиенс» «Лаваль Роккет» забил один гол.

В декабре «Монреаль» выставил форварда на драфт отказов, откуда его забрал «Лос-Анджелес». В восьми матчах за «королей» на счету Щербака также одна заброшенная шайба.