«Торонто» интересуется форвардом ЦСКА Андроновым

«Торонто Мэйпл Лифс» заинтересован в услугах нападающего ЦСКА Сергея Андронова, сообщил в своем аккаунте Twitter канадский журналист TSN Даррен Дрэгер.

«Сергей Андронов интересует «Торонто», как и еще несколько клубов НХЛ. В следующем сезоне ему могут предложить около 1,5 - 2 миллионов долларов в год. Это может оказаться слишком дорого для «Торонто», - написал Дрегер.

Ранее эксперт TSN Пьер Лебрен, сообщил, что генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас присутствовал на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

KHL centerman, Sergei Andronov is a player of interest to the Leafs. Several NHL teams are in the mix. At $1.5 to $2 mil next season...might be too rich for Toronto for a depth center. https://t.co/PfjoYorqC7