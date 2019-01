Василевский вызван на Матч звезд НХЛ вместо Прайса

Ранее Прайс отказался от участия в мероприятии из-за травмы нижней части тела.

Таким образом, Василевский станет вторым россиянином на Матче звезд, присоединившись к своему партнеру по «Тампе-Бей» Никите Кучерову.

Добавим, что российский голкипер в текущем сезоне отыграл 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 16 побед.

Andrei Vasilevskiy of the @TBLightning has been added to the Atlantic Division roster for the 2019 Honda NHL All-Star Game, replacing Carey Price. #NHLAllStar pic.twitter.com/yeOFFVOgIX