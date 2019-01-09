Малкин перечислил 4 млн рублей пострадавшим от взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Хоккей 09 января 2019 13:50 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск) Автор: Сметанникова Дарья

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сообщил руководству магнитогорского «Металлурга», что перечислил 4 миллиона рублей на счет, который предназначен для сбора пожертвований пострадавшим от взрыва в жилом доме.

Отмечается, что хоккеисты «Питтсбурга» проводят отдельный сбор средств, которые будут переведены на банковский счет в скором времени.

«Искренне благодарим всех, кто посильно участвует в помощи жертвам происшествия», - говорится в сообщении пресс-службы «Металлурга».

Напомним, 31 декабря в жилом доме в «Магнитогорске» произошел взрыв, в результате которого обрушился подъезд десятиэтажного дома и погибли 39 человек.

Малкин родился в Магнитогорске и является воспитанником хоккейной школы «Металлурга».