Шайба Стоа принесла победу «Трактору» в матче с «Ак Барсом»

Хоккей 09 января 2019 19:16 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл казанский «Ак Барс» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственную шайбу на третьей минуте третьего периода забросил Райан Стоа.

«Ак Барс» потерпел второе поражение кряду и с 70 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Трактор» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 45 очков.

В следующем матче челябинцы 11 января на выезде сыграют с ЦСКА, а казанцы в тот же день примут московское «Динамо».