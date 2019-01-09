Алексей Тертышный: В конце понимали, что «Ак Барс» будет действовать активнее

Хоккей 09 января 2019 22:38 Источник: ХК «Трактор»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный – о победе над «Ак Барсом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Получился тяжелый матч. Наверное, предопределила игра в неравных составах. Соперник хорошо играл в меньшинстве, также с нашей стороны бригады меньшинства действовали уверенно.

Мы удачно сыграли «пять на три», забили. В конце понимали, что «Ак Барс» будет действовать активнее, поэтому сосредоточились на обороне.

У соперника были очень хорошие моменты. Здесь хочется сказать спасибо нашему вратарю, который нас выручал. Болельщиков и ребят с победой, – приводит слова Тертышного официальный сайт «Трактора».