Алексей Тертышный: В конце понимали, что «Ак Барс» будет действовать активнее - Советский спорт
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Хоккей09 января 2019 22:38Источник: ХК «Трактор»

Алексей Тертышный: В конце понимали, что «Ак Барс» будет действовать активнее

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный – о победе над «Ак Барсом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Получился тяжелый матч. Наверное, предопределила игра в неравных составах. Соперник хорошо играл в меньшинстве, также с нашей стороны бригады меньшинства действовали уверенно.

Мы удачно сыграли «пять на три», забили. В конце понимали, что «Ак Барс» будет действовать активнее, поэтому сосредоточились на обороне.

У соперника были очень хорошие моменты. Здесь хочется сказать спасибо нашему вратарю, который нас выручал. Болельщиков и ребят с победой, – приводит слова Тертышного официальный сайт «Трактора».

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