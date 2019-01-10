Валерий Белов: Шайба, заброшенная в меньшинстве, вдохновила команду

Хоккей 10 января 2019 01:56 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов – о победе над «Авангардом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы очень рады этой победе. Сегодня нам было непросто. Две предыдущие игры с ЦСКА и «Ак Барсом» отняли много сил и эмоций.

Мы серьезно готовились. В первом периоде было сложно, соперник просто был быстрее. Положительный момент – выстояли в меньшинстве. А шайба, заброшенная в меньшинстве, вдохновила команду, и игра начала выравниваться.

Потом сумели забросить еще одну шайбу. В остальном блестящий матч провел наш вратарь. В овертайме нам, конечно, повезло. Хотя нападающий очень здорово, агрессивно сыграл. Повторюсь, что в игре с ЦСКА нам фатально не повезло, а здесь вернулось, – приводит слова Белова официальный сайт «Авангарда».