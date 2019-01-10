Форсберг признан первой звездой дня в НХЛ

Хоккей 10 января 2019 11:22 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

В тройку лучших также вошли Джиордано и Уайт.

Форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг стал лучшим игроком среды в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:3 OT) на счету 24-летнего шведа дубль, в том числе и шайба в овертайме, после этого он вышел на второе место в истории «хищников» по победным голам (27).

Второй звездой назван защитник «Калгари» Марк Джиордано, трижды ассистировавший партнерам в матче с «Колорадо» (5:3). Теперь у 35-летнего канадца 37 результативных передач, и по этому показателю он вошел в десятку лучших игроков сезона.

Третьей звездой назван форвард «Оттавы» Колин Уайт. 21-летний американец принес «сенаторам» победу в овертайме матча с «Анахаймом» (2:1 OT).