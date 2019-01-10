Сергей Светлов: Серебряков стал гарантом успеха в матче с «Амуром»

Хоккей 10 января 2019 17:16 Источник: ХК «Адмирал» Автор: Липкин Антон

«Адмирал» во второй раз в сезоне победил в дальневосточном дерби.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Играли хорошо, довольны результатом, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Хочется всю команду похвалить – все-таки мы вернулись из довольно тяжелой поездки и были не совсем свежими. Но самоотдача была хорошей благодаря нашим болельщикам, которые пришли сегодня на хоккей, поддержка была тоже хорошей.

В целом, игра была напряженная, интересная. Всегда, когда «Адмирал» и «Амур» играют дерби, не имеет значения, кто какое место занимает. Все игры напряженные, ребята бьются до последнего. Здорово, что мы удачно забили третий гол. Кроме того, хорошо сегодня сыграл наш вратарь Никита Серебряков – он был гарантом успеха».

Отметим, что «Адмирал» победил во втором из трех проведенных дальневосточных дерби в нынешнем сезоне. До конца регулярного чемпионата команды сыграют еще два раза – 28 января и 22 февраля (оба матча пройдут во Владивостоке).

Голкипер «Адмирала «Никита Серебряков отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.