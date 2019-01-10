Кирилл Слепец: Об НХЛ подумаю через два с половиной года

Хоккей 10 января 2019 19:38 Источник: «Собеседник» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Локомотива» и молодежной сборной России Кирилл Слепец рассказал о своих планах на будущее.

«Попробовать свои силы в НХЛ? Ну, как минимум у меня этот сезон и еще потом два сезона контракта. А после об этом уже думать можно…

В НХЛ уже если ты играешь, это уже большой плюс. Там все игроки хорошие. Я не к тому, что у нас плохие, а к тому, что это самая сильная лига», - цитирует Слепца «Собеседник».

Также форвард молодежной команды ответил на вопрос, в чем наш хоккей круче НХЛ: «Я не знаю, в чем мы круче… Мы же все берем оттуда. Я патриот! А лига тут ни при чем».

Напомним в матче за третье место на МЧМ-2019 сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 5:2. Слепец стал главным героем матча, оформив хет-трик.