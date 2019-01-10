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Хоккей10 января 2019 19:51Источник: «Собеседник»Автор: Сметанникова Дарья

Кирилл Слепец: Дорога в «Ладу» не закрыта

Нападающий «Локомотива» и молодежной сборной России Кирилл Слепец поделился мнением насчет ротации игроков в системе КХЛ-ВХЛ-МХЛ.

«Возвращение в «Ладу»? Ну, это не закрытый вариант — я в любой момент могу туда отправиться. Тренерам решать. Это также будет зависеть от моей игры. Туда дорога не закрыта ни в коем случае.

Пока это не обсуждается, но момент такой спонтанный. Ну не то что спонтанный, но в один миг все может решится. И не то чтобы об этом разговаривают.

РРРРотация игроков в системе КХЛ-ВХЛ-МХЛ? Тяжело перестраиваться — это самый большой минус. И в смысле уровня соперников и партнеров, и сама по себе игра чуть-чуть разная», - приводит слова Слепца «Собеседник».

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