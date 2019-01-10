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Хоккей10 января 2019 21:14Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Локомотив» крупно проиграл дома СКА

В Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал СКА.

Матч закончился победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 4:0.

В составе СКА дубль отличились Антон Белов (23-я минута), Андрей Кузьменко (28) и Наиль Якупов (30,39), оформивший дубль.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков после 46 матчей. «Локомотив» идет четвертым с 63 баллами после 48 игр.

В следующем матч «Локомотив» 13 января в гостях сыграет с «Адмиралом», а СКА в этот же день примет «Витязь».

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