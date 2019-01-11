Овечкин поднялся на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ - Советский спорт
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Хоккей11 января 2019 10:00Автор: Липкин Антон

Овечкин поднялся на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан «столичных» сделал дубль в матче с «Бостоном».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

В четверг 33-летний российский нападающий сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (4:2), после чего на его счету стало 1171 (639+532) очко в 1046 матчах в лиге. Это позволило ему опередить канадца Бобби Халла, у которого 1170 очков.

Отметим, что 49-е место занимает лучший на данный момент российский бомбардир в истории НХЛ Сергей Федоров. У него 1179 (483+696) очков.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин продолжает лидировать в списке лучших снайперов сезона с 32 голами. В гонке бомбардиров он идет на 20-м месте (49 очков).

Следующий матч «Вашингтон» проведет 12 января дома с «Коламбусом».

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