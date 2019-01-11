«Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, проиграв «Северстали»

Хоккей 11 января 2019 18:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимала «Северсталь».

Победу одержала команда из Череповца со счетом 5:4.

В составе победителей отличились Владислав Кодола (7-я минута), Егор Бабенко (9), Вадим Кудако (25), Картер Эштон (35) и Игорь Гераськин (58), забросивший победную шайбу.

У «Сибири» шайбы забросили Александр Логинов (12), Владимир Первушин (28), Константин Климонтов (55) и Дмитрий Саюстов (57).

«Северсталь» после 47 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. «Сибирь» с 36 баллами после 47 игр идет 11-й на Востоке.

В следующем матче 13 января «Сибирь» примет дома «Салават Юлаев», в «Северсталь» в этот же день сыграет на выезде с «Амуром».