«Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, проиграв «Северстали» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей11 января 2019 18:05Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, проиграв «Северстали»

В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимала «Северсталь».

Победу одержала команда из Череповца со счетом 5:4.

В составе победителей отличились Владислав Кодола (7-я минута), Егор Бабенко (9), Вадим Кудако (25), Картер Эштон (35) и Игорь Гераськин (58), забросивший победную шайбу.

У «Сибири» шайбы забросили Александр Логинов (12), Владимир Первушин (28), Константин Климонтов (55) и Дмитрий Саюстов (57).

«Северсталь» после 47 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. «Сибирь» с 36 баллами после 47 игр идет 11-й на Востоке.

В следующем матче 13 января «Сибирь» примет дома «Салават Юлаев», в «Северсталь» в этот же день сыграет на выезде с «Амуром».

#хк северсталь#хк сибирь#кхл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта