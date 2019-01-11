«Сочи» в матче с «Салаватом Юлаевым» отыгрался с 0:3, но проиграл в овертайме

Хоккей 11 января 2019 19:40 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашнем льду в овертайме обыграл «Сочи» – 5:4.

У победителей встречи дубль оформил Захар Арзамасцев (15-я и 51-я минута) и по разу отличились Петр Хохряков (2-я минута), Вячеслав Солодухин (34) и Антон Бурдасов (64), забивший в овертайме, а у гостей шайбы забросили Юрки Йокипака (38), Владислав Калетник (41), Эрик О’Делл (52) и Шон Коллинз (53).

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу кряду и с 60 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Сочи», потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 50 очков.

В следующем матче подопечные уфимцы 13 января на выезде сыграют с «Сибирью», а «леопарды» в тот же день встретятся с «Барысом».