«Торпедо» обыграло лидера Востока «Автомобилист»

Хоккей 11 января 2019 21:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало «Автомобилист».

Матч закончился победой хозяев со счетом 3:2.

Счет в матче открыл нападающий «Автомобилиста» Илья Крикунов (4-я минута). В третьем периоде «Торпедо» благодаря шайбам Эндрю Кэлофа (46), Артема Аляева (55) и Дениса Паршина (59) вышло вперед. Вторую шайбу у екатеринбургской команды забросил тот же Крикунов (60).

«Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Екатеринбурга обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Торпедо» идет седьмым на Востоке.

В следующем матче «Торпедо» 13 января примет дома московское «Динамо», а «Автомобилист» сыграет на выезде со «Слованом».