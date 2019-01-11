Хоккеисты ЦСКА забросили шесть безответных шайб в ворота «Трактора» - Советский спорт
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Хоккей11 января 2019 21:41Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты ЦСКА забросили шесть безответных шайб в ворота «Трактора»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА разгромил челябинский «Трактор» – 6:0.

У победителей встречи по две шайбы забросили Константин Окулов (1-я, 35-я минуты) и Грег Скотт (41, 43), а также по разу отличились Кирилл Капризов (2) и Андрей Светлаков (37).

ЦСКА с 80 очками лидирует в Западной конференции, а «Трактор» расположился на восьмой строчке на Востоке, имея в активе 45 очков.

В следующем матче «армейцы» 13 января примут минское «Динамо», а челябинцы в тот же день на выезде встретятся с рижским «Динамо».

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