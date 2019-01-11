Андрей Сидоренко: Заслуживали увезти из Магнитогорска хотя бы один пункт в статистику

Хоккей 11 января 2019 22:27 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко – о поражении от «Металлурга» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я начну не со слов об игре, а с соболезнований от имени клуба вашей трагедии. Что касается матча, то он получился драматичным. Проиграли мы сегодня игру под воротами, а в целом ребята сражались и, конечно, заслуживали сегодня увезти из Магнитогорска хотя бы один пункт в статистику.

– Ранее вы говорили об Энроте, что он готов сыграть, но сегодня доверили защиту ворот молодому голкиперу Карнаухову.

– Да, дали молодому, вы сами видели. Энрот очень много матчей проводит, со «Слованом» в последнем матче уже подустал. Очень большая нагрузка. Поэтому доверили сегодня Карнаухову, ему нужно набираться опыта, с прицелом на сборную. Посмотрели, – приводит слова Сидоренко официальный сайт «Магнитки».