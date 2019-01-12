Артем Лукоянов: Перед плей-офф настораживает такая игра нашей команды

Хоккей 12 января 2019 01:15 Источник: ХК «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов – о поражении от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Позитив хоть какой-то, что отыгрались с 0:3, забросили две шайбы, были еще моменты. Они, наверное, при счете 3:0 в свою пользу уже доигрывали матч, поэтому где-то нам давали создавать моменты.

Если характеризовать всю игру, то какая-то безвольность, безхарактерность нашей команды. Нельзя так играть в хоккей, тем более, с такими командами – у них хорошие игроки, хороший тренерский состав.

Нельзя так играть. Это не оправдание, но время близится к плей-офф, и чуть-чуть настораживает, что мы так безвольно играем.

– Сейчас произошло несколько замен участников Матча Звёзд. Вдруг отдохнуть не получится, и вас позовут?

– Да перестаньте, даже если бы меня пригласили, я бы отказался. Какая я звезда, вы что, бросьте, , – приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».