Дубль Ахо принес «Каролине» победу над «Баффало»

Хоккей 12 января 2019 07:13 Автор: Липкин Антон

Скиннер забросил 30-ю шайбу в сезоне.

«Каролина» одержала победу над «Баффало» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой игры был признан форвард «ураганов» Майкл Ферланд, на счету которого гол и две результативные передачи на финна Себастьяна Ахо. Также дважды ассистировал партнерам еще один нападающий из Финляндии – Теуво Терявяйнен.

Отметим, что гол в ворота бывшей команды забил форвард «Баффало» Джефф Скиннер. Теперь у 26-летнего канадца 30 шайб в сезоне, и он уступает только Александру Овечкину из «Вашингтона» (32).

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сыграл 12 минут 33 секунды, нанес один бросок, провел пять силовых приемов и заработал малый штраф.

«Каролина» одержала шестую победу в последних семи матчах и сократила отставание от зоны плей-офф, которую замыкает «Баффало», до пяти очков.

В своих следующих матчах 12 января «Баффало» сыграет дома с «Тампой-Бэй», а 13 января «Каролина» примет «Нэшвилл».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Баффало» – 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Голы: Ферланд, 11. Уильямс, 25. Ахо, 26, 33 – Скиннер, 20. Поминвилл, 26. Окпосо, 57.