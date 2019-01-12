Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Анахайм»

Хоккей 12 января 2019 08:47 Автор: Липкин Антон

«Утки» потерпели десятое поражение подряд.

«Питтсбург» выиграл в гостях у «Анахайма» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая после первого периода со счетом 0:3.

Самым результативным игроком стал форвард «пингвинов» Евгений Малкин, который забил один гол и трижды ассистировал партнерам. Теперь на счету 32-летнего российского нападающего 49 (14+35) очков в 44 матчах сезона.

Хет-трик в ворота хозяев сделал форвард Джейк Гюнцель, а дублем отметился Тэннер Пирсон.

«Питтсбург» выиграл десятый из 11 последних матчей и занимает второе место в Столичном дивизионе, отставая на два очка от «Вашингтона». «Анахайм» потерпел десятое поражение подряд. При этом от зоны плей-офф команду отделяет одно очко.

В своих следующих матчах 12 января «Питтсбург» сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом», а 13 января «Анахайм» – с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» – «Питтсбург» – 4:7 (3:0, 1:3, 0:4)

Голы: Ричи, 2. Гецлаф, 8. Спронг, 13. Сильверберг, 35 – Малкин, 21. Гюнцель, 25. Гюнцель (Малкин), 32. Пирсон (Малкин), 50. Кессел, 51. Пирсон (Малкин), 57. Гюнцель, 60.