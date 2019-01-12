Гол Дадонова не помог «Флориде» в матче с «Калгари»

Хоккей 12 января 2019 09:07 Автор: Липкин Антон

«Пантеры» потерпели пятое поражение подряд.

«Калгари» выиграл у «Флориды» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая в начале второго периода со счетом 0:2.

Первой звездой был признан форвард «огоньков» Михал Фролик. 30-летний чех забил один гол и дважды ассистировал партнерам.

Последнюю шайбу за 20 секунд до конца третьего периода забросил нападающий «пантер» Евгений Дадонов. У него теперь 18 голов в 43 матчах.

Защитник «Флориды» Богдан Киселевич сыграл 15 минут 23 секунды, нанес один бросок по воротам, провел два силовых приема и заблокировал два броска соперника, завершив игру с показателем полезности «–1».

«Калгари» остается лидером Тихоокеанского дивизиона и всей Западной конференции. «Флорида» потерпела пятое поражение подряд и отстает от зоны плей-офф на Востоке на десять очков.

В своих следующих матчах 13 января «Калгари» примет «Аризону», а «Флорида» сыграет в гостях с «Ванкувером».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Флорида» – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Фролик, 31. Джиордано, 36. Ткачук, 49. Монахан, 59 – Хоффман, 7. Юбердо, 21. Дадонов, 60.