Александр Свитов: «Ак Барс» прозевал начало игры с «Динамо» - Советский спорт
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Хоккей12 января 2019 10:05Источник: ХК «Ак Барс»Автор: Липкин Антон

Александр Свитов: «Ак Барс» прозевал начало игры с «Динамо»

Действующие обладатели Кубка Гагарина проиграли третий матч подряд.

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Татнефть Арене» в Казани.

– Характер надо было проявлять с первой смены, с первых минут матча, – приводит слова 36-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Пропустили в первом периоде два гола, во втором пропустили в большинстве. В третьем вышли, отыграли две шайбы, но начинать игру все-таки нужно с первого периода.

– Что не так пошло в первых сменах, почему «Динамо» так быстро сумело забить?
– Нас предупреждали, чтобы мы были готовы к быстрой игре. «Динамо» – хорошая команда, а мы, наверное, прозевали первую половину периода, поэтому и пропустили.

– Команда потерпела третье поражение подряд. Уместно ли говорить о некотором спаде?
– Всегда есть и спады, и подъемы. На данный момент проиграли три матча, будем разбираться и стараться выиграть будущие игры.

Напомним, к 29-й минуте матча «Ак Барс» уступал со счетом 0:3, после чего отыграл две шайбы. До этого действующие обладатели Кубка Гагарина потерпели поражения от «Витязя» (1:2) и «Трактора» (0:1).

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