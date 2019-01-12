ФХР – о поражении от Канады: Сборной России, помимо опыта, не хватило физики

Хоккей 12 января 2019 13:29 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Россиянки проиграли сопернику со счетом 3:4 в овертайме.

Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов прокомментировал поражение молодежной команды в полуфинале чемпионата мира.

"Команда показала достойный уровень игры в полуфинале. Играли на своем уровне, конечно, соперник нас превосходил в движении, катании и индивидуальном мастерстве, но несмотря на все это, повторюсь, что играли достойно. Радует, что наш молодежный хоккей постепенно поднимается на более высокий уровень и тренерскому составу удалось подобрать вот такую команду.

Думаю, что на сегодня, помимо опыта, не хватило физики. Да, проиграли, но в этом нет ничего страшного. Стоит отметить, что счет в противостоянии с канадками уже не тот, что был раньше. Это говорит о том, что мы на правильном пути, будем играть за бронзовые медали", – цитирует Чеканова ТАСС.