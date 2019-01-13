Овечкину зашили рану руки во время матча с «Коламбусом»

Хоккей 13 января 2019 06:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в гостях, благодаря шайбе Артемия Панарина в овертайме – 2:1.

В конце первого периода капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил открытый порез на руке. Россиянин досрочно покинул скамейку запасных. Медики зашили рану форварду и вскоре он снова появился на льду.

Отметим, что Овечкин стал автором результативной передачи на Евгения Кузнецова, который сравнял счет в концовке третьего периода.

На данный момент не сообщается о серьезности травмы капитана «столичных».