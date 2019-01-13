Константин Окулов: ЦСКА исправится и весной покажет свою лучшую игру

Хоккей 13 января 2019 07:37 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал итог матча с «Трактором» (6:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

Окулов в этом матче набрал 3 (2+1) очка.

«Мне повезло набрать три очка, но это работа всей нашей пятерки. Ребята помогли мне принять шайбу в выгодной позиции — передачи на меня со стороны партнеров были очень хороши. Отлично сыграли «5 на 4», и в целом рад, что удалось убедительно обыграть «Трактор». Тем более шесть заброшенных шайб — это здорово для зрителей, которые практически заполнили арену.

Очень позитивно сложился для нас матч. Мы стараемся не терять концентрацию и не сбавлять темп, даже когда ведем в счете в несколько шайб, поэтому нам было не трудно продолжить играть на пределе своих возможностей всю встречу.

Встряхнуло ли команду недавнее поражение от «Локомотива» (0:1)? Не то чтобы встряхнуло. Мы все-таки профессиональная команда и всегда должны быть собраны. Неважно, выигрываем мы или проигрываем, настрой на следующий матч всегда должен быть максимальным. Но поражение в Ярославле расстроило — проиграли «Локомотиву» уже вторую игру в сезоне. Однако после этой неудачи у нас все шло в рабочей обстановке — тренер указал на все ошибки, над которыми надо поработать. Думаю, мы исправимся и весной покажем свою лучшую игру», - цитируют Окулова «Известия».

ЦСКА с 80 очками лидирует в Западной конференции, в следующем матче армейцы 13 января примут минское «Динамо».