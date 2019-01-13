«Локомотив» в гостях одолел «Адмирал» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей13 января 2019 12:21Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Локомотив» в гостях одолел «Адмирал»

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Локомотив».

Встреча завершилась победой ярославского клуба со счетом 4:2.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Владимир Бутузов (23-я минута) и Константин Глазачев (59). У победителей отличились Андрей Локтионов (20), Егор Аверин (31), Кирилл Слепец (38) и Брэндон Козун (53).

Отметим, что для 19-летнего форварда Кирилла Слепца, который стал бронзовым медалистом молодежного чемпионата мира-2019, это шайба стала первой в КХЛ.

«Локомотив» после 49 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 65 очков. «Адмирал» идет последним, 13-м, на Востоке, имея 29 баллов после 46 игр.

В следующем матче клуб из Владивостока 15 января примет «Йокерит», а «Локомотив» в этот же день сыграет с «Амуром» в гостях.

#хк локомотив#хк адмирал#слепец кирилл#кхл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта