«Локомотив» в гостях одолел «Адмирал»

Хоккей 13 января 2019 12:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Локомотив».

Встреча завершилась победой ярославского клуба со счетом 4:2.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Владимир Бутузов (23-я минута) и Константин Глазачев (59). У победителей отличились Андрей Локтионов (20), Егор Аверин (31), Кирилл Слепец (38) и Брэндон Козун (53).

Отметим, что для 19-летнего форварда Кирилла Слепца, который стал бронзовым медалистом молодежного чемпионата мира-2019, это шайба стала первой в КХЛ.

«Локомотив» после 49 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 65 очков. «Адмирал» идет последним, 13-м, на Востоке, имея 29 баллов после 46 игр.

В следующем матче клуб из Владивостока 15 января примет «Йокерит», а «Локомотив» в этот же день сыграет с «Амуром» в гостях.