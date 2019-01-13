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Хоккей13 января 2019 12:34Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Северсталь» по буллитам обыграла «Амур»

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» принимал «Северсталь».

Победа досталась команде из Череповца, которая оказалась сильнее в серии буллитов – 3:2.

У «Амура» дубль оформил Владислав Ушенин (4-я минута, 54). В составе «Северстали» отличились Алексей Михнов (7) и Иван Лекомцев (36). Победный буллит на счету Михнова.

Отметим, что клуб из Хабаровска провел свой первый матч под руководством нового тренера Александра Гулявцева.

«Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» идет на предпоследнем, 12-м месте, на Востоке.

В следующем матче «Амур» 15 января примет «Локомотив», а «Северсталь» в этот же день сыграет на выезде с «Куньлунь Ред Стар».

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