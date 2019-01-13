Холтби получил травму глаза

Хоккей 13 января 2019 13:02 Источник: NBC Sports Автор: Спирин Дмитрий

Основной вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби не смог завершить игру против «Коламбуса» (1:2 ОТ) из-за травмы.

На 9-й минуте второго периода вратарь получил удар клюшкой в глаз и не смог продолжить встречу. В результате судьи наказали форварда «Блю Джекетс» Кэма Аткинсона двухминутным удалением за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

- Мы очень обеспокоены. Видели произошедшее со скамейки, видели повтор. Тренеры и медицинский персонал команды пришли к выводу, что это серьезное повреждение. Он не смог продолжить матч, - заявил главный тренер команды Тодд Рирден.