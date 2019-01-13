Губернатор Александр Бурков: Боюсь, что «Авангард» не вернется в Омск - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 14:45Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Губернатор Александр Бурков: Боюсь, что «Авангард» не вернется в Омск

Губернатор Омской области Александр Бурков опасается, что менеджмент «Авангарда» не заинтересован в возвращении клуба в Омск.

- Если мы на федеральном уровне зафиксируем дату - 2023 год, то мы «Газпром нефть» подвигнем реализовывать проект по реконструкции «Арены Омск». На данный момент я тоже боюсь, что «Авангард» не вернётся в Омск, потому что все менеджеры клуба - москвичи или петербуржцы, они не жили в Омске и, может быть, не имеют такого желания. Это шаг, чтобы их гарантированно вернуть на территорию Омска, - приводит слова Буркова портал Omskinfo.ru.

Напомним, «Авангард» домашние матчи в текущем сезоне проводит в подмосковной Балашихе.

#хк авангард#кхл#бурков александр
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