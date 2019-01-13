Валерий Белов: Хорошо, что еще больше не пропустили - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 23:01Источник: ХК СКА

Валерий Белов: Хорошо, что еще больше не пропустили

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов – о поражении от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«СКА с заслуженной победой. Честно говоря, очень робко начали, полностью проиграли первый период. Хорошо, что еще больше не пропустили. Ну и, конечно, с такой форой было сложно, хотя во втором и третьем периодах играли неплохо.

Был момент, когда, наверное, могли за какие-то очки зацепиться в большинстве, но, к сожалению, сыграли совсем слабо в этом отрезке. По-моему, даже не бросили ни разу. И вообще было мало бросков. Если не бросаешь, то и голов не бывает. Поэтому такой результат, – приводит слова Белова официальный сайт СКА.

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