Валерий Белов: Хорошо, что еще больше не пропустили

Хоккей 13 января 2019 23:01 Источник: ХК СКА

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов – о поражении от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«СКА с заслуженной победой. Честно говоря, очень робко начали, полностью проиграли первый период. Хорошо, что еще больше не пропустили. Ну и, конечно, с такой форой было сложно, хотя во втором и третьем периодах играли неплохо.

Был момент, когда, наверное, могли за какие-то очки зацепиться в большинстве, но, к сожалению, сыграли совсем слабо в этом отрезке. По-моему, даже не бросили ни разу. И вообще было мало бросков. Если не бросаешь, то и голов не бывает. Поэтому такой результат, – приводит слова Белова официальный сайт СКА.