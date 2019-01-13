Хет-трик Ахо помог «Каролине» обыграть «Нэшвилл» - Советский спорт
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Хоккей13 января 2019 23:13Источник: «Советский спорт»

Хет-трик Ахо помог «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду обыграла «Нэшвилл» со счетом 6:3.

У победителей встречи хет-трик оформил Себастьян Ахо (15-я,23-я и 57-я минуты), а также по разу отличились Саку Мяэналанен (18), Лукас Валльмарк (28) и Джастин Уильямс (30), а у гостей две шайбы забросил Филип Форсберг (34, 53) и одну – Колтон Сиссонс (22).

«Каролина» одержала вторую победу кряду и с 49 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а «Нэшвилл» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 58 очков.

В следующем матче «Харрикейнз» 16 января на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «Предаторз» в тот же день примут «Вашингтон».

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