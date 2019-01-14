Тодд Рирден: Встретив Орпика, я не думал, что он сыграет тысячу матчей - Советский спорт
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Хоккей14 января 2019 16:10Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Тодд Рирден: Встретив Орпика, я не думал, что он сыграет тысячу матчей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о защитнике команды Бруксе Орпике.

- Встретив его, я не думал, что он сыграет тысячу матчей. Мне казалось, что при такой манере игры, с такой самоотдачей в каждой смене, это просто невозможно. В то время у него был своего рода переходный период от защитника, действующего в жесткой манере, к хоккеисту, который хочет расти.

Он сумел измениться, чтобы вписаться в современный хоккей. Мы постоянно говорим об этом с (Александром Овечкиным), с другими ребятами. Надо адаптироваться к переменам, к тем вещам, которые помогают добиваться успеха. У Брукса это получается. 1000 матчей - уникальное достижение, и я очень рад, что это происходит на моих глазах, - приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в ночь с 14 на 15 января 38-летний хоккеист проведет тысячный матч в Национальной хоккейной лиге, а в роли соперника выступит «Сент-Луис Блюз».

В текущем сезоне чемпионата НХЛ Орпик провел 17 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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