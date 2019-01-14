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Хоккей14 января 2019 17:39Источник: ХК ЦСКА

ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах до конца сезона

ЦСКА объявил о закрытии гостевого сектора на оставшихся в текущем сезоне матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Информируем вас, что в связи с продолжающимися нарушениями Правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, централизованный гостевой сектор болельщиков ЦСКА до окончания регулярного чемпионата КХЛ организовываться не будет. Просим вас с пониманием отнестись к данному решению», - говорится в сообщении пресс-службы армейской команды.

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