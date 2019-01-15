«Адмирал» на своем льду обыграл «Йокерит»

Хоккей 15 января 2019 14:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Йокерит».

Матч закончился победой дальневосточной команды со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Войтек Полак (38-я минута), Константин Глазачев (46), Сергей Коньков (58) и Александр Стрельцов (60). У «Йокерита» отличился Никлас Йенсен (4).

«Йокерит» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 66 очков после 48 матчей. «Адмирал» идет последним, 13-м, на Востоке с 31 баллом после 47 игр.

В следующем матче команда из Владивостока сыграет с «Северсталью» 17 января. Клуб из Хельсинки в этот же день встретится с «Амуром».