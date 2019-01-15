«Адмирал» на своем льду обыграл «Йокерит»

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Йокерит».
Матч закончился победой дальневосточной команды со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Войтек Полак (38-я минута), Константин Глазачев (46), Сергей Коньков (58) и Александр Стрельцов (60). У «Йокерита» отличился Никлас Йенсен (4).
«Йокерит» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 66 очков после 48 матчей. «Адмирал» идет последним, 13-м, на Востоке с 31 баллом после 47 игр.
В следующем матче команда из Владивостока сыграет с «Северсталью» 17 января. Клуб из Хельсинки в этот же день встретится с «Амуром».