Юлиус Гудачек: Как капитану мне нужно будет на Матче звезд поработать с судьями - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей15 января 2019 14:46Источник: КХЛАвтор: Липкин Антон

Юлиус Гудачек: Как капитану мне нужно будет на Матче звезд поработать с судьями

Словак назначен капитаном команды дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ.

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал решение КХЛ назначить вратарей капитанами команд на Матче звезд в Казани. 30-летний словак стал капитаном дивизиона Боброва.

«Назначение капитаном команды стало для меня очень неожиданным, – приводит слова Гудачека официальный сайт КХЛ. – Никогда не слышал, чтобы вратари выступали в таком качестве – даже на Матчах звезд. Для меня большая честь – руководить игроками вроде Никиты Гусева. Тем более что подобного опыта у меня раньше никогда не было.

Образцом капитана для меня являются два игрока, с которыми я вместе выступал в сборной Словакии на чемпионатах мира, – Мирослав Шатан и Здено Хара. Это хоккеисты с большим авторитетом, которые могли повести за собой партнеров как на льду, так и в раздевалке. Все, что они говорили, имело свою логику. При этом они четко понимали, когда нужно отругать, а когда – поддержать.

Каким капитаном буду я? Посмотрим, не могу сказать заранее. Если потребуется повысить голос – не проблема. Несмотря на то, что Матч звезд носит характер шоу, он имеет большое значение. Для всех участников на кону, прежде всего, стоит собственный престиж. Нужно будет поработать и с судьями (смеется)».

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет 19-20 января. На первый день запланировано мастер-шоу, на второй – полуфиналы, матч за третье место и финал в формате «три на три».

#кхл#Матч звезд КХЛ#хк спартак#гудачек юлиус#сборная словакии по хоккею#шатан мирослав#хара здено#гусев никита
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта