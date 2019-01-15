Юлиус Гудачек: Как капитану мне нужно будет на Матче звезд поработать с судьями

Хоккей 15 января 2019 14:46 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Словак назначен капитаном команды дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ.

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал решение КХЛ назначить вратарей капитанами команд на Матче звезд в Казани. 30-летний словак стал капитаном дивизиона Боброва.

«Назначение капитаном команды стало для меня очень неожиданным, – приводит слова Гудачека официальный сайт КХЛ. – Никогда не слышал, чтобы вратари выступали в таком качестве – даже на Матчах звезд. Для меня большая честь – руководить игроками вроде Никиты Гусева. Тем более что подобного опыта у меня раньше никогда не было.

Образцом капитана для меня являются два игрока, с которыми я вместе выступал в сборной Словакии на чемпионатах мира, – Мирослав Шатан и Здено Хара. Это хоккеисты с большим авторитетом, которые могли повести за собой партнеров как на льду, так и в раздевалке. Все, что они говорили, имело свою логику. При этом они четко понимали, когда нужно отругать, а когда – поддержать.

Каким капитаном буду я? Посмотрим, не могу сказать заранее. Если потребуется повысить голос – не проблема. Несмотря на то, что Матч звезд носит характер шоу, он имеет большое значение. Для всех участников на кону, прежде всего, стоит собственный престиж. Нужно будет поработать и с судьями (смеется)».

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет 19-20 января. На первый день запланировано мастер-шоу, на второй – полуфиналы, матч за третье место и финал в формате «три на три».