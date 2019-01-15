«Амур» потерпел седьмое поражение кряду, проиграв «Локомотиву» - Советский спорт
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Хоккей15 января 2019 14:54Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Амур» потерпел седьмое поражение кряду, проиграв «Локомотиву»

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал «Локомотив».

Матч закончился победой ярославской команды со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Брэндон Козун (16-я минута) и Григорий Денисенко (34). Для молодого форварда гостей Денисенко это шайба стала первой после возвращения с МЧМ-2019.

«Локомотив» поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 67 очков после 50 матчей. «Амур» идет на 12-й строчке на Востоке с 32 баллами после 48 игр.

17 января «Амур» сыграет дома с «Йокеритом», а «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с «Куньлунь Ред Стар».

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