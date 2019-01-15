Якуб Коварж: Иногда в «Автомобилисте» становлюсь капитаном

Хоккей 15 января 2019 15:07 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Чех будет капитаном команды дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ.

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж высказался о своем назначении капитаном команды дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ в Казани.

«Думаю, свою роль в этом назначении сыграли мои языковые способности, – приводит слова 30-летнего чеха официальный сайт КХЛ. – Помимо чешского я хорошо владею как русским, так и английским языками, и в случае необходимости могу выступить еще и в качестве переводчика.

Вратари в хоккее практически никогда не бывают капитанами, но у меня есть такой опыт. Дело в том, что в детстве и юности я перепробовал много всего – занимался настольным теннисом, флорболом, участвовал в интеллектуальных играх. Однако моим главным увлечением, помимо хоккея, был футбол. До 15 лет я достаточно успешно совмещал и то, и другое, и только потом отдал предпочтение конькам с клюшкой. Так вот, в командных видах спорта меня довольно часто выбирали капитаном. Поэтому я хорошо знаю, что это такое.

В «Автомобилисте» я не являюсь капитаном, однако иногда по факту выполняю эту роль. Это звание в нашей команде принадлежит Найджелу Доусу, но он не говорит на русском. Иногда возникает необходимость выступить перед командой в раздевалке, тогда приходится брать инициативу на себя. Например, в перерыве, когда игра складывается не очень удачно – это бывает довольно часто. В таких случаях необходимо встать и произнести несколько эмоциональных слов в адрес партнеров. Знаете, иногда это хорошо помогает (смеется)».

Напомним, вратари будут капитанами всех команд дивизионов на Матче звезд. Звездный уикенд пройдет в Казани 19-20 января. На первый день запланировано мастер-шоу, на второй – полуфиналы, матч за третье место и финал в формате «три на три».