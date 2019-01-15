«Северсталь» одержала пятую победу подряд, обыграв в гостях «Куньлунь» - Советский спорт
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Хоккей15 января 2019 16:50Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Северсталь» одержала пятую победу подряд, обыграв в гостях «Куньлунь»

В Шанхае состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Северсталь».

Матч закончился победой череповецкой команды со счетом 4:1. Для «Северстали» это пятая победа подряд в регулярном чемпионате.

В составе победителей отличились Евгений Лапенков (9-я минута), Джеффри Кинрейд (25), Дмитрий Марковин (40) и Алексей Михнов (60). Единственную шайбу у «Куньлуня» забросил Брэндон Йип (40).

«Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков после 49 матчей. У «Куньлуня» девятая позиции на Востоке с 43 баллами.

В следующем матче «Куньлунь» сыграет 17 января дома с «Локомотивом», а «Северсталь» в этот же день встретится с «Адмиралом».

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