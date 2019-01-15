Хоккей 15 января 2019 17:51 Источник: ХК «Сочи» Автор: Липкин Антон

19-летний вратарь был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира.

Голкипер Петр Кочетков вызван в «Сочи» из «Рязани» и присоединился к команде в Новосибирске, сообщает официальный сайт «леопардов».

19-летний вратарь в составе молодежной сборной России стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Ванкувере.

После возвращения из Канады Кочетков отправился в клуб ВХЛ, где провел «на ноль» матч с «Южным Уралом», отразив 31 бросок.

Напомним, Кочетков дебютировал в КХЛ 1 ноября в гостевом матче с «Йокеритом» (2:4), в котором сделал 26 сэйвов.

В ВХЛ на его счету в нынешнем сезоне шесть побед в 13 играх, 93,7 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 1,91 пропущенных гола в среднем за матч.