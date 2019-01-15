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Хоккей15 января 2019 17:51Источник: ХК «Сочи»Автор: Липкин Антон

Кочетков вызван в «Сочи» из «Рязани»

19-летний вратарь был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира.

Голкипер Петр Кочетков вызван в «Сочи» из «Рязани» и присоединился к команде в Новосибирске, сообщает официальный сайт «леопардов».

19-летний вратарь в составе молодежной сборной России стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Ванкувере.

После возвращения из Канады Кочетков отправился в клуб ВХЛ, где провел «на ноль» матч с «Южным Уралом», отразив 31 бросок.

Напомним, Кочетков дебютировал в КХЛ 1 ноября в гостевом матче с «Йокеритом» (2:4), в котором сделал 26 сэйвов.

В ВХЛ на его счету в нынешнем сезоне шесть побед в 13 играх, 93,7 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 1,91 пропущенных гола в среднем за матч.

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