Рамо может вернуться в состав «Авангарда» к плей-офф

Хоккей 16 января 2019 14:04 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Финн получил разрыв крестообразных связок на предсезонном турнире.

Голкипер «Авангарда» Карри Рамо может успеть восстановится после травмы к плей-офф КХЛ, сообщает ТАСС.

В августе на предсезонном турнире в Челябинске 32-летний финн получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл на полгода.

«Восстановление проходит в рабочем режиме, я занимаюсь в зале и начинаю небольшие тренировки на льду, – сказал Рамо. – Все постепенно, но восстановление проходит гораздо медленнее, чем хотелось бы.

В настоящий момент я бы не хотел называть точные сроки, когда восстановлюсь и выйду на лед. Рассчитываю, что смогу восстановиться к розыгрышу плей-офф».

Напомним, накануне «Авангард» обеспечил себе выход в плей-офф. «Ястребы» занимают второе место в Восточной конференции, отставая на восемь очков от «Автомобилиста».

В минувшее межсезонье Рамо вернулся в «Авангард» спустя пять лет.