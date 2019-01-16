Рамо может вернуться в состав «Авангарда» к плей-офф

Финн получил разрыв крестообразных связок на предсезонном турнире.
Голкипер «Авангарда» Карри Рамо может успеть восстановится после травмы к плей-офф КХЛ, сообщает ТАСС.
В августе на предсезонном турнире в Челябинске 32-летний финн получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл на полгода.
«Восстановление проходит в рабочем режиме, я занимаюсь в зале и начинаю небольшие тренировки на льду, – сказал Рамо. – Все постепенно, но восстановление проходит гораздо медленнее, чем хотелось бы.
В настоящий момент я бы не хотел называть точные сроки, когда восстановлюсь и выйду на лед. Рассчитываю, что смогу восстановиться к розыгрышу плей-офф».
Напомним, накануне «Авангард» обеспечил себе выход в плей-офф. «Ястребы» занимают второе место в Восточной конференции, отставая на восемь очков от «Автомобилиста».
В минувшее межсезонье Рамо вернулся в «Авангард» спустя пять лет.