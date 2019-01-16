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Хоккей16 января 2019 14:34Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Петтерссон может сыграть с «Эдмонтоном»

Швед пропустил три матча из-за растяжения связок колена.

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон может вернуться в состав команды после травмы и сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном», сообщает официальный сайт лиги.

«Он хорошо покатался сегодня на тренировке, – сказал главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин. – Она продолжалась около 40 минут.

Завтра он снова потренируется. Надеюсь, он будет заниматься уже с командой. Оценил бы его готовность как «со дня на день».

Сыграет ли он в среду? Сейчас я не стану ничего исключать».

Напомним, 20-летний швед не играет с 3 января. В 38 матчах нынешнего сезона на его счету 42 (22+20) очка при показателе полезности «+13» и шести минутах штрафа. Петтерссон лидирует среди новичков лиги по набранным очкам.

«Ванкувер» сыграет дома с «Эдмонтоном» в ночь со среды на четверг.

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