«Спартак» уступил в овертайме «Сибири» - Советский спорт
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Хоккей17 января 2019 18:20Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» уступил в овертайме «Сибири»

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимала «Спартак».

Матч закончился в овертайме победой «Сибири» со счетом 4:3. Для команды Александра Андриевского эта победа стала третьей в регулярном чемпионате.

В составе победителей шайбы забросили Данил Романцев (12-я минута), Никита Михайлов (39), Егор Миловзоров (55) и Александр Шаров (65), принесший победу в овертайме. У «Спартака» отличились Алексей Гришин (38), Артем Воронин (40) и Каспарс Даугавиньш (58).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 57 очков после 51 матча. У «Сибири» 10-я позиция на Востоке с 42 баллами после 50 игр.

В следующем матче «Сибирь» 22 января сыграет в гостях с «Амуром», а «Спартак» днем ранее примет «Торпедо».

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