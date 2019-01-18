Александр Дергачев: Любая шайба сейчас на вес золота

Хоккей 18 января 2019 00:40 Источник: ХК СКА

Нападающий СКА Александр Дергачев – о победе над московским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Как можете оценить первый период?

– Первые минуты матча для обеих команд получились немного сумбурными: было много неточных передач, чаще просто вбрасывали шайбу в зону. После этого команды «вкатились» в игру, и хоккей немного изменился,

– Говорят часто, что шайба, заброшенная «в раздевалку», психологически помогает. У вас первый гол был именно таким, насколько это сработало?

– Да, так и есть. На самом деле, любая шайба сейчас на вес золота, и нет разницы, когда она заброшена. А вообще такой гол дает команде прилив эмоций.

– Вы сегодня играли в первом звене. Какие функции сегодня на вас были возложены?

– Думаю, все прекрасно понимают, в чем задача нашей тройки заключалась сегодня. Мы выходили на лед под определенные звенья соперника, старались играть «в тело», активно, и не давать им разыгрывать шайбу.