КХЛ назвала конкурсы на мастер-шоу

Хоккей 18 января 2019 15:33 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Участники Матча звезд в Казани примут участие в пяти конкурсах.

КХЛ опубликовала список конкурсов, которые пройдут в рамках мастер-шоу в первый день Матча звезд в Казани.

Первый конкурс – круг на скорость. В нем участвуют по два игрока от каждой команды. В одном забеге соревнуются по два хоккеиста от разных команд.

Победитель каждого забега зарабатывает одно очко для своей команды. В случае ничьей каждому участнику присваивается по одному очку. Хоккеист, показавший лучший результат среди всех, получает дополнительное очко. Победителю конкурса дается шанс побить рекорд Энвера Лисина (12,450 секунд). В случае успеха он получает еще одно очко для своей команды.

Мастер-шоу #KHLAllStar состоится в субботу (16:00 мск, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD). А обо всех конкурсах вы узнаете уже сегодня.



Всё начнется с круга на скорость. pic.twitter.com/IRHHoKW7YQ — КХЛ (@khl) January 18, 2019

Второй конкурс – надежная защита. В нем участвуют четыре вратаря и все 40 полевых игроков. Вратари соревнуются за самую длинную «сухую» серию. Победителем становится вратарь с самой длинной серией отраженных бросков.

Конкурс проходит по правилам проведения штрафных бросков. Раунд вратаря состоит из минимум десяти попыток. Раунд вратаря не может закончиться сэйвом. Если десятому игроку не удалось поразить ворота, то игроки продолжают пробивать буллиты в первоначальном порядке до первой заброшенной шайбы. В случае равной «сухой» серии победителем станет вратарь, отразивший максимум бросков в своем раунде. Игрок, который выполнит буллит максимально творчески и зрелищно, принесет своей команде один бонусный балл.

Третий конкурс – эстафета мастерства. В конкурсе участвуют семь полевых игроков и вратарь от каждой команды.

Эстафета проводится на время и состоит из пяти этапов. Проводится два раунда (в общей сложности четыре эстафеты). Победитель каждого раунда получает одно очко. Команда с наилучшим временем из всех эстафет получает одно бонусное очко.

Самым богатым на события будет третий конкурс Мастер-шоу #KHLAllStar. pic.twitter.com/vGrriXLDmk — КХЛ (@khl) January 18, 2019

Четвертый конкурс – сила броска. В нем участвуют по два игрока от каждой команды. Шайба находится на расстоянии восьми метров от ворот. У каждого игрока есть по две попытки.

Игрок ускоряется из нейтральной зоны и наносит бросок по воротам. В зачет идет бросок с наибольшей скоростью шайбы. В каждой паре проводится по два раунда. Победитель каждого раунда получает одно очко. Команда, игрок которой совершил самый сильный бросок, получает одно бонусное очко. Игрок, который совершил самый сильный бросок, получает шанс побить рекорд Александра Рязанцева (183 км/ч). В случае успеха игрок получает еще одно очко для своей команды.

Скорость самого сильного броска узнаем в четвертом конкурсе Мастер-шоу #KHLAllStar. pic.twitter.com/Y8S1CavURI — КХЛ (@khl) January 18, 2019

Пятый конкурс – точность броска. В нем участвуют по два игрока от каждой команды. Шайба находится на расстоянии семи метров от ворот.

Игрок наносит бросок по четырем LED-мишеням, закрепленным в воротах. Мишени загораются в случайном порядке на три секунды. Игрок должен поразить подсвеченную мишень. Если мишень не поражена в течение трех секунд, загорается следующая. Секундомер остановится, когда игрок поразит все четыре мишени. В каждой паре проводится по два раунда. Победитель каждого раунда получает одно очко. Команда, игрок которой поразит все мишени быстрее всех, получает одно бонусное очко. В случае ничьей будут назначены дополнительные попытки между игроками.

Пострелять по загорающимся мишеням – это пятый конкурс Мастер-шоу #KHLAllStar. pic.twitter.com/40ecqLCeC7 — КХЛ (@khl) January 18, 2019

Напомним, мастер-шоу пройдет 19 января, на следующий день запланированы полуфиналы, матч за третье место и финал в формате игры «три на три».