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Хоккей18 января 2019 16:04Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Стефан Да Коста: У меня есть второе имя Игорь

Француз проводит четвертый сезон в КХЛ.

Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста рассказал, что у него есть второе русское имя.

«Да, мое полное имя по паспорту Стефан Игорь Да Коста, – сказал 29-летний француз в интервью «Р-Спорт». – Игорь – это второе имя, так меня назвала мама, она из Польши.

Почему было выбрано такое имя, сказать не могу – это лучше спросить у родителей».

Напомним, Да Коста проводит четвертый сезон в КХЛ. С 2014 по 2017 годы он выступал за ЦСКА. В нынешнем сезоне форвард набрал 40 (20+20) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. Всего на его счету 182 игры в лиге и 164 (81+83) очка.

19 и 20 января Да Коста во второй раз примет участие в Матче звезд КХЛ.

#кхл#хк автомобилист#да коста стефан
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